Nuovi interventi per mettere in sicurezza i ponti sulla Milano-Meda

Nuovi interventi di manutenzione e ispezioni sui ponti lungo la Milano-Meda in Brianza. La Provincia ha infatti reso noto il calendario della programmazione relativa all’operazione “Ponti Sicuri” per il mese di marzo.

Oltre all’ispezione visiva del ponte sul Lambro di Carate Brianza (viale Trento e Trieste) lungo la strada provinciale 6, avvenuta già nella giornata di giovedì e portata a termine, per la prossima settimana sono in calendario alcuni interventi di protezione armature a vista su travi danneggiate e altri elementi strutturali esposti sul ponte 12 a scavalco della Milano-Meda in località Cesano Maderno.

“Prosegue l’attività di controllo per verificare lo stato di salute dei nostri ponti, con azioni utili a mantenere aggiornata la conoscenza delle singole condizioni conservative e programmare, laddove necessari, idonei interventi di manutenzione straordinaria. Nello specifico della SP35 “Milano – Meda”, si svolgeranno piccoli interventi di protezione delle armature esposte che si sono rese necessari a seguito dalle scorse ispezioni, così da mantenere il livello di sicurezza indicato nei rispettivi certificai di idoneità statica” ha spiegato il Presidente Roberto Invernizzi.

L’ispezione visiva del ponte di Carate

Nella mattina di giovedì i tecnici della provincia e il personale addetto sono stati al lavoro con fotocamera e termocamera sul ponte Sp6 PK 27+ 141 (ponte ad arco a via superiore di viale Trento e Trieste su fiume Lambro) per cercare eventuali possibili difetti e degradi caratterizzanti la struttura. Gli esiti consentiranno la definizione dei successivi interventi di manutenzione straordinaria dello storico ponte.

Chiusure notturne sulla Milano-Meda

Per quanto riguarda gli interventi di protezione armature a vista su travi danneggiate e altri elementi strutturali esposti, le prime operazioni verranno condotte sul cavalcavia di via Alessandro Manzoni, in zona Cesano Maderno, posto a scavalco della SP35 “Milano – Meda” (ponte 12), nelle notti 26 su 27, 27 su 28 e 28 su 29 marzo. I cantieri saranno attivi dalle 21 alle ore 5 del mattino successivo. Durante l’esecuzione dei lavori, riguardanti l’intradosso (porzione sottostante) del ponte, la viabilità inferiore lungo la Milano-Meda sarà vietata, per consentire la movimentazione di maestranze e macchinari, mentre resterà attiva l’ordinaria percorrenza superiore del cavalcavia. All’altezza dello svincolo 8 di Bovisio (lato monte) verrà intercettato il traffico sulla SP35 con provenienza Milano con obbligo di uscita lungo la SP173 via Desio di Bovisio Masciago. All’uscita 9 Binzago (lato valle) verrà intercettato il traffico lungo la Milano-Meda con provenienza Como e obbligo uscita veicoli sulla strada comunale via Alessandro Manzoni di Cesano Maderno. Le attività saranno complessivamente condotte dalla ditta Astrea Costruzioni srl di Sesto San Giovanni coadiuvata dai tecnici provinciali, con il supporto di polizie locali e Protezione Civile dei Comuni coinvolti e la supervisione della Polizia Provinciale, che garantiranno la sorveglianza degli accessi e la gestione del traffico nelle relative ore di chiusura.

In arrivo altri interventi

Per il mese di aprile la provincia di Monza e Brianza ha in programma ulteriori attività sui ponti 14 e 26 della SP35. Gli interventi riguarderanno il cavalcavia 26 allo svincolo di Meda e saranno effettuati sempre in orario notturno, mentre quelli al sottovia 14 di via san Benedetto in orario diurno.