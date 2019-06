La piscina del Parco di Monza resta chiusa per tutta l'estate

La piscina del Parco di Monza resterà chiusa per l'estate 2019. Niente tuffi rinfrescanti tra gli alberi del polmone verde della Brianza, in un'oasi di relax a pochi passi dalla pista dell'Autodromo. A darne comunicazione, con un annuncio lapidario apparso sul sito internet istituzionale, è stato il comune di Monza: nella pagina dedicata all'impianto è apparso l'avviso "La piscina resterà chiusa per l'estate 2019".

Motivo: i lavori di riqualificazione non più rinviabili di cui l'impianto necessita. Già lo scorso anno la struttura aveva aperto in ritardo, a giugno inoltrato, a causa di un cambio di gestione. Quest'anno invece i cancelli dell'area resteranno definitivamente chiusi a causa del restyling non più rinviabile.