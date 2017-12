Cesano Maderno, chiude lo storico ristorante "Il Fauno"

"Anche le più belle storie finiscono". Con queste parole mercoledi' 27 dicembre lo staff de Il ristorante Il Fauno di Cesano Maderno ha annunciato ai propri clienti la chiusura e il cambio di gestione del locale.

"Il Fauno chiude per sempre Quest'anno gli auguri di Buone Feste dal Fauno Vi arrivano con qualche giorno di ritardo. Coincidono con una notizia non bella per noi e per quanti hanno passato tanti bei momenti nel nostro ristorante. Da martedì 26 Dicembre il nostro impegno in quella bellissima veranda che si affaccia sul parco Borromeo è finito" hanno fatto sapere dallo staff.

Un addio doloroso da parte di chi si è impegnato ogni giorno, per anni, a rendere speciale con la buona cucina e un servizio curato una location incantevole immersa nel verde di uno dei parchi più belli del territorio. "Da mercoledì 27 Dicembre altri occuperanno quegli spazi che con grande passione abbiamo riempito di ospitalità e tanto buon cibo e tanti vini. Anche le più belle storie finiscono. Il Fauno ha finito di esistere ieri. Rimarrà il ricordo di tante serate speciali. Dagli incontri culturali, alle degustazioni, alle serate a tema in cui abbiamo dato risalto ai grandi valori della cucina italiana, senza dimenticare il resto del mondo. Senza dimenticare la solidarietà alle tante associazioni che hanno trovato ospitalità tra i nostri tavoli".

"Ci piacerebbe salutare ad uno ad uno tutti voi che ci avete seguito in questi anni ma vogliamo lasciarvi con un abbraccio e con l'augurio di ritrovarci; c'è tutta la nostra buona volontà! Buone Feste da Sandro, Simone e da tutti quelli che hanno lavorato per fare bella questa avventura" si legge sul profilo social dell'attività.