Lotta al degrado in stazione, dopo le ringhiere anti-bivacco di notte chiude il sottopasso

Non solo ringhiere anti-bivacco. Dopo l'installazione delle barriere metalliche lungo il muretto di piazza Castello per constrastare il degrado, è stata disposta anche la chiusura nelle ore notturne del sottopasso dei binari.

A partire dalla una di notte non si potrà più accedere al tunnel sotterraneo che collega i binari della stazione di Monza. La decisione è stata presa durante l'ultimo Comitato per l'ordine e la Sicurezza tenutosi in Prefettura.

Le serrande che nelle ore notturne verranno abbassate sono state installate nei giorni scorsi e notate da diversi cittadini. Si tratta dell'ennesimo intervento per la riqualificazione dell'area, spesso teatro di episodi che richiedono l'intervento delle forze dell'ordine per constrastare spaccio, degrado e violenze. Proprio nel sottopasso lo scorso gennaio era stata adescata una giovane 22enne violentata da un connazionale in uno stabile abbandonato del capoluogo brianzolo.

Solo nella serata di domenica poi in via Arosio la polizia di Stato ha fermato un cittadino marocchino irregolare che, dopo aver tentato di rubare il portafoglio dalla borsa di una donna appena scesa dal treno, ha colpito con una bottigliata alla testa, ferendolo, il marito.

Gli interventi per la sicurezza in stazione, come annunciato dall'assessore comunale Federico Arena, in occasione dell'installazione delle barriere antibivacco, non finiranno qui. Oltre alla chiusura del sottopasso in orario notturno arriveranno anche interventi strutturali in piazza Castello con il potenziamento dell’illuminazione.