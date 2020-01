Seregno, chiude il distaccamento della polizia stradale: agenti trasferiti a Monza

Un trasferimento annunciato, un trasloco forzato. Il distaccamento di polizia stradale di Seregno chiude e da lunedì 20 gennaio il personale sarà trasferito a Monza.

I venticinque agenti in servizio nella sede di via Messina verranno trasferiti nel capoluogo brianzolo dove ha sede la Questura di Monza e Brianza. La scelta di chiudere il distaccamento e far traslocare il personale era stata annunciata lo scorso novembre quando il ministero dell'Interno ha dato attuazione al decreto del capo della polizia che istituiva la polizia stradale di Monza e Brianza.

“Una decisione che priva Seregno di un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini” hanno commentato il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta e il senatore Emanuele Pellegrini.

“Il Comando di Seregno avrebbe dovuto essere mantenuto e potenziato” – sottolineano gli esponenti leghisti, che proseguono: “Con l’ex ministro Salvini e l’ex sottosegretario Nicola Molteni avevamo bloccato il trasferimento durante il governo gialloverde e stavamo lavorando non solo per far rimanere a Seregno gli agenti della Polizia Stradale, ma in prospettiva per elevare il distaccamento a vero e proprio Commissariato di Polizia che avrebbe garantito più sicurezza e servizi ai cittadini del seregnese e alleggerito il lavoro della questura di Monza. Tutto ciò è stato vanificato dall’operato di questo governo, che non ha trovato altra soluzione che chiudere tutto e trasferire i poliziotti alla Questura di Monza a fare lo stesso lavoro che ora svolgono a Seregno”.