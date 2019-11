Perdita d'acqua in via Visconti, strada chiusa e traffico in tilt in centro Monza

Traffico in tilt giovedì mattina in centro Monza a causa di una grossa perdita d'acqua dal manto stradale in via Visconti. In seguito al guasto, avvenuto all'altezza di via Cernuschi, l'asfalto si è sollevato e il tratto risulta dissestato.

Via Visconti chiusa

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale di Brianzacque che ha disposto la chiusura della strada nel tratto compreso tra via Spalto Piodo e via Cernuschi: entrambe le vie risultano transitabili con uscita rispettivamente a destra e a sinistra. Via Visconti invece è stata chiusa all'altezza della rotonda di via Rota-Grassi e da Largo Mazzini.

Nell'area sono presenti anche gli agenti della polizia locale cittadina che si stanno occupando di gestire la viabilità e hanno disposto deviazioni per guidare i veicoli su percorsi alternativi in direzione di Porta Lodi. I lavori - fanno sapere dal municipio - si protrarranno per tutta la mattinata.

Traffico e disagi in centro Monza

Insieme al traffico i disagi interesseranno anche il mercato cittadino - in programma appunto giovedì mattina - per l'accesso dei veicoli degli ambulanti ma non è precluso lo svolgimento.

Deviazioni per gli autobus

Gli autobus delle linee Z202 e Z321 a causa del guasto in via Visconti hanno dovuto modificare provvisoriamente il percorso

la linea z202

Direzione via D’Annunzio: giunti in V.le Libertà, a sinistra in via Prampolini, prosegue su via Messa, via Ferrari, a destra in via Foscolo, via Mentana, via Turati, l.go Mazzini, Via Manzoni - indi percorso regolare.

Direzione Cimitero: giunti in via Manzoni, via Turati, via Mentana, via Foscolo, a sinistra in via Ferrari, Via Messa, via Prampolini, a destra in via Libertà, indi percorso regolare.

Fermate soppresse

Direzione via D’Annunzio V.le Liberta' prima di Via Merelli, Via Lecco prima di Via Cantore, Via Lecco prima di Via S. Gerardo, Via Visconti prima di Via De Gradi, Via Visconti dopo Via Porta Lodi, Via Visconti prima di Via Turati

Direzione via Cimitero Via Azzone dopo L.go Mazzini, Via Azzone dopo Via Grassi, Via Visconti prima di Via De Gradi, Via Lecco dopo Via S. Gerardo, V.le Liberta' dopo Via Bixio, V.le Liberta' prima di Via Ugolini.

la linea z321

Direzione Monza: giunti in V.le Libertà, dritto via Cantore - via Boccaccio - a sinistra in via regina Margherita – p.za Citterio – via Appiani – via Manzoni – via Turati – P.za Castello capolinea regolare.

Direzione Trezzo: percorso regolare

Fermate soppresse

Direzione Monza: Via Lecco prima di Via Cantore, Via Lecco prima di Via S. Gerardo e Via Visconti prima di Via De Gradi.