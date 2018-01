Chiusure sulla Milano-Meda per lavori: le informazioni per gli automobilisti

A causa di lavori la Milano-Meda, ex S.S. 35 "dei Giovi", resterà chiusa al traffico dalle ore 22 del giorno 29 gennaio alle ore 5 del giorno 30 gennaio e dalle ore 22 del giorno 30 gennaio alle ore 5 del 31 gennaio.

Le modifiche alla viabilità, come ha comunicato Città Metropolitana, sono necessarie alla realizzazione di attività propedeutiche al getto delle solette del sovrappasso di nuova costruzione di competenza della Milano Serravalle. Le chiusure, nei giorni e negli orari indicati, interesseranno entrambi i sensi di marcia in prossimità della intersezione con la A52 Tangenziale Nord con modalità differenti.

Dalle 22:00 del 29/01/18 alle 05:00 del 30/01/18 è in programma la chiusura della carreggiata in direzione nord (direzione Meda) con percorso alternativo segnalato sul posto che prevede l'indirizzamento del traffico lungo l'A52. Dalle 22:00 del 30/01/18 alle 05:00 del 31/01/18 sarà chiusa la carreggiata in direzione sud (direzione Milano) con percorso alternativo segnalato sul posto che prevede l'indirizzamento del traffico lungo l'A52.