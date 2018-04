Lavori in tangenziale Est, in programma alcune chiusure

Lavori in tangenziale Est e chiusure programmate. La società Milano Serravalle ha comunicato il calendario delle chiusure programmate lungo la Tangeziale Est dovute a lavori di pavimentazione.

Le chiusure

Dalle 22 di giovedì 19 aprile alle 6 di sabato 21 aprile 2018, esclusivamente in orario notturno per due notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.P.41 Lecco (Km 29+345) e Vimercate Centro (Km 26+623), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Vimercate Ovest (Km 28+137) compresi. Per gli automobilisti saranno indicati in loco i percorsi alternativi da seguire lungo la viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, dalle ore 22 di mercoledì 18 aprile alle ore 6 di giovedì 19 aprile verranno effettuate le chiusure in Brianza dei rami di svincolo in uscita per la S.P.13 direzione Monza (Km 21+040) da carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco), in uscita per la S.P.41 Burago (Km 23+867) da carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco) e per la S.P.45 Arcore-Villasanta (Km 25+165) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). In corrispondenza dei tratti chiusi sarà indicato in loco il percorso alternativo da seguire.

Chiusura anche in tangenziale Nord

In programma chiusure anche nel tratto brianzolo della tangenziale Nord. Per lavori relativi alla realizzazione della quarta corsia dinamica dalle ore 22 di mercoledì 18 aprile alle ore 5 di giovedì 19 aprile 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 (Km 4+304) in uscita per Venezia da entrambe le carreggiate nord (direzione Como-Meda) e sud (direzione A1-Bologna). Gli automobilisti, attraverso percorsi alternativi, saranno reindirizzati allo svincolo Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni (A4, Km 136+000) attraverso l’uscita MI-V.le Zara (Km 6+374).