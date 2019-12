Christian Cotsoglou è il nuovo Direttore della Chirurgia Generale a Vimercate

Il Dottor Christian Cotsoglou è il nuovo Direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vimercate. Il neo primario - 43 anni - ha preso servizio nella struttura di via Santi Cosma e Damiano dal 16 dicembre. Prima di Vimercate ha operato all’Ospedale San Paolo di Milano e poi all’Istituto Nazionale dei Tumori, eseguendo ad oggi oltre 1.500 procedure chirurgiche, di cui 1.000 di chirurgia epato-gastro- pancreatica.

E’ specialista in chirurgia oncologica, in particolare – fra l’altro - in chirurgia epato-gastro-pancreatica e trapianti di fegato. Ha svolto anche attività didattica in qualità di docente presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano e ha firmato numerose pubblicazioni scientifiche.

“Il mio impegno - spiega lo specialista - è trasferire a Vimercate tutte le conoscenze, le competenze, il know-how acquisiti, in modo specifico, negli ultimi quindici anni di attività chirurgica presso un grande ospedale come l’Istituto Nazionale dei Tumori.

Una attenzione corposa sarà rivolta a tutta la chirurgia oncologica dell’apparato digerente, dall’area esofagea al colon retto e al retto finale”.

Vale la pena ricordare che l’attività clinica della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vimercate copre anche la chirurgia della mammella e della parete addominale, con una buona quota delle patologie trattate con tecnica mini invasiva.

“Sarà fatto tutto lo sforzo possibile e sostenibile – aggiunge Cotsoglou – per dotare la struttura di ulteriore strumentazione moderna, all’altezza degli standard più avanzati. Una attenzione speciale supporterà il rapporto con i medici di famiglia con l’obiettivo di una forte alleanza con essi. Significativa e qualificata sarà la collaborazione con il Pronto Soccorso dell’Ospedale”.

La struttura di Chirurgia Generale di Vimercate comprende oltre al primario anche 12 chirurghi. Impegnati, altresì, 43 infermieri e personale di supporto in sala operatoria e 40 infermieri e operatori assistenziali in reparto e in corsia.

Nel 2018 gli interventi realizzati dalla struttura di Chirurgia Generale sono stati quasi 1.600, di cui circa 170 all’intestino, al pancreas e al fegato (una casistica di notevole complessità), 50 al torace, quasi 100 alla mammella. 212, infine le colicistectomie laparoscopiche e 360 gli interventi per ernia.