Cibo in scatola e aiuti umanitari buttati nel cestino come spazzatura

Cibo buttato via come spazzatura in un cestino. A Monza in via Pergolesi dai bidoni sono spuntati comuli di alimenti in scatola, ancora sigillati, gettati via.

I cestini e i sacchetti abbandonati nei pressi dei bidoni sono apparsi colmi di legumi, piselli e fagioli in scatola riportanti la marcatura destinata agli aiuti umanitari non commercializzabili. Anzichè nel piatto di chi ne aveva più bisogno, per qualche ignoto motivo, sono stati gettati tra i rifiuti, come spazzatura.