Il cinema Teodolinda non chiude: proiezioni confermate ancora per un anno

Per il Teodolinda non è ancora il momento dei titoli di coda. E' stata scongiurata infatti l'ipotesi di una imminente chiusura della sala cinematografica situata nel cuore di Monza grazie a un accordo tra le parti raggiunto lunedì durante l'ultima riunione sul tema tenutasi nelle sale del municipio alla presenza del sindaco Dario Allevi.

Al termine dell'incontro i rappresentanti di Spazio Cinema, che gestisce la sala di via Cortelonga, e la proprietà dell’immobile hanno confermato al primo cittadino che il cinema resterà ancora in attività. Era stato proprio il sindaco di Monza, dopo le ipotesi relative alla chiusura della sala cinematografica, a farsi promotore di una possibile mediazione per non privare la città di un punto di riferimento cultuale così importante.

Le luci del cinema Teodolinda non si spegneranno e gli spettacoli, la programmazione e le rassegne proseguiranno fino ad aprile 2019. Spazio Cinema e la proprietà dell'immobile, nonostante le voci relative alle presunte difficoltà economiche dovute al costo dell'affitto, hanno trovato un accordo e e il futuro del Cinema Teodolinda è stato inserito in un progetto più ampio a medio–lungo termine, che riguarda l’offerta culturale complessiva per la città di Monza e sulla quale sono in corso approfondimenti e valutazioni di fattibilità.

“Sono davvero felice di poter dire alla comunità di Monza, che prova un affetto sincero per le sale di via Cortelonga, che gli spettacoli sono tutti confermati – commenta ha detto soddisfatto il sindaco Dario Allevi – Ringrazio proprietà e gestore per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti della città e per la disponibilità a continuare a lavorare insieme anche in futuro, alla ricerca delle migliori soluzioni che possano garantire a Monza una permanente offerta culturale di qualità e per tutti i gusti”.