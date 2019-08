Avvistato un grosso cinghiale a Trezzo sull'Adda, il comune: "Prestate attenzione"

Un cinghiale a Trezzo sull'Adda. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni relative ad avvistamenti dell'animale in città, il comune ha emesso un avviso indirizzato ai cittadini attraverso l'app Municipium.

La nota, firmata dal sindaco Silvana Centurelli, è stata diffusa sabato nel tardo pomeriggio. "E' stato avvistato nell’area boschiva di via Rocca, primo tratto della strada Portesana (Trezzo), un cinghiale di grosse dimensioni" hanno spiegato dal comune.

"In caso di avvistamento avvisare il numero 112 essendo state preavvertite le Forze dell’ordine. Si prega di prestare massima attenzione e di non lasciare cibo fuori dalle abitazioni, esporre i rifiuti, frazione umida, il tempo strettamente necessario per il ritiro nei giorni prestabiliti. Evitare per quanto possibile il transito ciclopedonale lungo via Portesana e tenere i cani al guinzaglio. Seguiranno eventuali aggiornamenti”.