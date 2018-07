Passa col rosso, viene inseguito dalla locale ma si schianta contro un'auto e scappa: preso

Prima è passato col rosso, quando si è accorto di essere inseguito da una pattuglia della polizia locale ha cercato di scappare, ma si è schiantato contro un'auto mandando all'ospedale una donna. Infine è fuggito a piedi, ma per lui sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di giovedì 5 luglio a Cinisello Balsamo, nei guai un 40enne di Monza, già noto alle forze dell'ordine. La notizia è stata resa nota dal municipio con una nota.

Tutto è iniziato quando l'uomo, a bordo di una Peugeot 206, ha attraversato con il rosso l'incrocio con tra via Copernico e viale Lincoln. Intercettato da una pattuglia che circolava nelle vicinanze, il quarantenne ha tentato di scappare ma ha dovuto abbandonare la sua auto e fuggire a piedi dopo lo schianto con una Panda guidata da una donna di 63 anni.

Inseguito a piedi dagli agenti, il quarantenne ha opposto resistenza minacciandoli, ma è stato tutto inutile: è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e omissione di soccorso per incidente stradale. La 63enne è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma fortunatamente non ha riportato gravi traumi.