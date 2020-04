Lavori sulla linea Seveso-Asso: circolazione sospesa dal 6 al 19 aprile

Lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Asso-Seveso dal 6 al 19 aprile e sospensione della circolazione con un servizio di bus sostitutivi.

Si tratta dei lavori di rinnovo e risanamento dell'armamento ferroviario (sostituzione dei binari, delle traverse, del pietrisco, ecc) avviati nei mesi scorsi. L’obiettivo, nel periodo da 6 al 19 aprile, è quello di terminare i lavori stessi o, quanto meno, assicurare un loro avanzamento significativo. Considerato il periodo di riduzione del servizio e di scarsa frequentazione della linea, si è deciso di svolgere in orario diurno interventi normalmente eseguiti in orario notturno. In questo modo, lavori che sarebbero durati dai 45 ai 60 giorni se svolti di notte, potranno essere realizzati in due settimane senza arrecare disturbo alle persone residenti lungo la linea. Nello specifico, la tratta interessata sarà quella tra Meda e Lambrugo mentre il cantiere logistico sarà a Erba.

I treni della linea Milano-Seveso-Asso circoleranno solo fra Milano Cadorna e Seveso e tra Seveso e il capoluogo lombardo. Per i viaggiatori in partenza da Seveso diretti a Asso e Canzo verrà istituito un servizio di bus sostitutivi così come tra Asso e Canzo e Seveso per chi è diretto a Milano.

I lavori saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore legate all’emergenza sanitaria Covid-19, con tutte le indispensabili e obbligatorie misure di sicurezza. Nei Piani di Sicurezza del cantiere sono stati infatti recepiti tutti i protocolli sanitari vigenti, in particolare il cosiddetto "Protocollo cantieri", ossia le linee guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19 marzo scorso. Il personale di FERROVIENORD ha in dotazione tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.

