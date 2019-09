Si ribalta autocisterna alla rotonda, centinaia di litri di gasolio in strada: tratto chiuso

Un'autocisterna contenente azoto liquido si è ribaltata alla rotonda di viale Stucchi-via Salvadori a Monza. E' successo nella serata di martedì 3 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e quattro pattuglie della polizia locale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità nel tratto.

Al momento, secondo quanto risulta, non si sarebbe verificato alcuno sversamento di azoto ma in strada sono stati rilasciati centinaia di litri di gasolio.

Il tratto al momento è chiuso: lungo viale Stucchi è stata istituita l'uscita obbligatoria su via Salvadori in direzione Sesto San Giovanni e all'altezza di via Salvadori è chiuso viale delle Industrie.

Dalla polizia locale di Monza fanno sapere che "Prima di rimuovere la cisterna è necessario spostarne il contenuto in un'altra e durante queste operazioni è necessario isolare completamente l'area. L'operazione potrebbe durare circa 2 ore e per effettuare tutte le chiusure abbiamo richiesto ausilio alla protezione civile che sta allertando i reperibili. La cisterna vuota è già sul posto".