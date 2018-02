Dramma in strada, uomo di 47 anni trovato senza vita: morto clochard

Un uomo di 47 anni, di Paderno Dugnano, è stato trovato senza vita in strada a Milano. A ucciderlo probabilmente l'ondata di freddo che in questi giorni sta colpendo tutto il Nord Italia con temperature rigide che di notte scendono di diversi gradi sotto zero.

L'uomo, un clochard, che dormiva in strada a Milano, è stato trovato martedì mattina in via Vittor Pisani, disteso sul marciapiedi sotto i portici davanti alla serranda abbassata del civico 22. La vittima è un uomo italiano di 47 anni, la cui ultima residenza, stando ai documenti che portava addosso, era a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza.

A trovarlo senza vita sono stati i 'ghisa' che ogni mattina risvegliano i senzatetto accampati sotto i portici 'per fare posto' alla vita frenetica della città. Al richiamo però il 47enne, avvolto nel suo sacco a pelo beige, non ha risposto. Sul posto sono subito intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 ma medici e volontari non hanno potuto far nulla. A poche centinaia di metri, nei mezzanini della Stazione Centrale, il Comune di Milano aveva messo a disposizione degli spazi, un po' meno gelidi, per passare la notte.

La polizia locale ha seguito tutte le operazioni e i rilievi per permettere di fare chiarezza su questa tragica morte. Ora toccherà proprio agli agenti rintracciare i familiari del 47enne per dare la notizia del dramma.