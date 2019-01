Sorpresa con 9 chili e mezzo di cocaina al caffè: "Sono per i miei parenti", arrestata

Nella valigia aveva sistemato confezioni di caffè e cibi tipici del suo paese per - così aveva spiegato - portarli ai suoi parenti. In realtà, però, quello era un trucco - inutile - per tentare di nascondere il suo vero carico.

Una donna, una cittadina sudamericana del Perù, è stata arrestata nei giorni scorsi a Linate con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. A fermarla sono stati i militari della finanza e gli uomini dell'agenzia delle dogane, che l'hanno bloccata poco dopo l'arrivo del suo volo da Lima.

La "mula" - così vengono chiamati i corrieri che portano la droga dei narcos - ha attirato l'attenzione della guardia di finanza perché ha cercato di uscire dall'aeroporto di Linate senza passare dai controlli. A quel punto è stata fermata e dalla sua valigia sono saltati fuori numerosi pacchi di caffè e confezioni di cibi tipici del Sudamerica che lei ha spiegato di voler portare come dono ai propri parenti in Italia.

È bastato un semplice controllo, però, per scoprire che in quei sacchetti si nascondevano nove chili e mezzo di cocaina purissima. A quel punto per la donna sono scattate le manette.

La stessa sorte, durante la scorsa settimana, era toccata a un cileno fermato con tre chili e mezzo di cocaina in valigia. L'uomo, fermato dai finanzieri, aveva cercato di nascondere la droga in alcune coperte imbevute di aceto.