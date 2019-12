Dal clacson spuntano 200 grammi di cocaina, arrestato 26enne a Villasanta

Quando i carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua vettura, a Villasanta, per un controllo si è mostrato subito nervoso. Troppo teso per essere solo spazientito. È così il conducente, un cittadino albanese residente in Brianza, è stato perquisito e insieme a lui il suo veicolo.

Dal clacson della vettura sono spuntati fuori 200 grammi di cocaina già suddivisa in dosi è pronta da spacciare. Per l'uomo - che a casa nascondeva altri 13 grammi di marijuana- sono scattate le manette.