La cocaina in macelleria a Monza e il giro d'affari da 20mila euro a settimana: 12 arresti

"Fuori piove?". Se la risposta era no allora poteva "nevicare". E a Monza, da una macelleria etnica a pochi passi da viale Libertà, di polvere bianca ne usciva tanta. Quasi un chilo a settimana per un giro d'affari da oltre ventimila euro che - in un mese - diventano quasi 100mila.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni guidati dal Maggiore Saverio Sica hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Monza, nei confronti di dodici persone - otto cittadini marocchini, tre italiani ed un venezuelano di età compresa tra i 24 ed i 64 anni - ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Al centro dell'indagine, iniziata nell'ottobre del 2019, una macelleria etnica di Monza dove il titolare - un cittadino 31enne marocchino - con la complicità di altre quattro persone aveva messo in piedi un vero market della droga. All'interno del locale confluivano importanti quantitativi di sostanza stupefacente - circa un chilo a settimana - e sempre nella macelleria avvenivano anche le trattative per l'acquisto delle dosi che venivano cedute ai clienti solo dopo un giro di vedetta a bordo di un monopattino intorno al quartiere per assicurarsi che non ci fossero in giro forze dell'ordine. In gergo: che non "piovesse".

L'indagine e la richiesta di aiuto dei genitori disperati

A far scattare le indagini circa un anno e mezzo fa sono state le richieste di aiuto giunte al Comando dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni da parte di famiglie e genitori disperati e preoccupati per la diffusione della cocaina tra i propri figli. Gli accertamenti hanno condotto alla macelleria monzese e hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale - con al vertice tre componenti di una medesima famiglia, facenti capo al gestore della macelleria etnica di Monza - che servendosi di altri quattro collaboratori gestiva qunatitativi considerevoli di cocaina. Nell'ambito dell'indagine sono stati identificati i responsabili di circa 150 episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti nei comuni di Monza, Sesto San Giovanni e Milano. La droga invece veniva nascosta a Concorezzo, in un box nella disponibilità del titolare, intestato ai suoceri dell'uomo. Proprio qui lo scorso gennaio i militari dell'Arma di Sesto avevano seguito l'uomo a bordo di uno scooter e avevano trovato un chilo di polvere bianca. Ma dentro il negozio ne entrava e usciva molta di più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sberla o pugno", ecco come si ordinava la droga a Monza

Uno schiaffo, una sberla o un pugno. Questo il codice utilizzato per riferirsi ai quantitativi di cocaina da movimentare per la vendita. Da Monza la polvere bianca arrivava anche a Sesto San Giovanni e a Milano. Nell'ambito dell'indagine - grazie al fiuto delle unità cinofile del Gruppo Carabinieri di Orio al Serio - e alle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati tre chili di cocaina e una pistola. Sono state cinque le persone finite in manette in flagranza di reato per i reati di detenzione di armi da fuoco clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. Dieci, dei dodici destinatari di provvedimento, sono stati rintracciati e sottoposti alla misura cautelare, due invece sono stati fermati all'estero. Durante le operazioni è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio un italiano di Monza, classe 1971, colpito da ordinanza, che, esito perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina.