Monza, beccato dai carabinieri con 15mila euro di cocaina: arrestato un 40enne

Nascondeva circa 15mila euro di cocaina ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a Monza nella giornata di martedì 26 novembre, nei guai un 40enne italiano.

Tutto è iniziato in via Mazzucotelli intorno alle 12 quando una pattuglia dei carabinieri di Sesto San Giovanni hanno fermato un uomo per un controllo. Addosso gli sono stati trovati 11, 4 grammi di "bianca" suddivisi in 16 dosi. È scattata la perquisizione della sua abitazione dove sono saltati fuori altri 390 grammi di coca divisa in tre pezzi. Non solo: i carabinieri hanno trovato anche diverse banconote per un totale di 1.100 euro.

La droga e i contanti sono stati sequestrati mentre il 40enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Monza.