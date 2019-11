Cocaina "a sorpresa", dall'ovetto abbandonato in strada spunta la droga

Uno spacciatore marocchino inseguito e denunciato, qualche dose di droga sequestrata e poi un'altra, "stupefacente", sorpresa. Dopo che gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica della polizia locale di Monza nella giornata di giovedì hanno fermato e denunciato un uomo di 34 anni marocchino, senza fissa dimora, in zona Spalto Piodo, e lo hanno sorpreso con alcune dosi di cocaina e 175 euro in contanti, i controlli sono proseguiti in via Stoppani, con l'ausilio dell'unità cinofila.

Qui, ben nascosto alla vista dei passanti ma non al fiuto del cane antidroga e all'intuito degli agenti monzesi, è spuntato un ovetto. La vera sorpresa era all'interno: polvere bianca per un totale di tre grammi di cocaina che è stata sequestrata a carico di ignoti. Nel corso del servizio poi il personale del NOST ha fermato e perquisito in via Fossati altri due uomini sorpresi in atteggiamento sospetto: addosso a loro però non è stata rinvenuta alcuna traccia di sostanza stupefacente e la perquisizione ha dato esito negativo.

Nella zona di via Ghilini invece è stata trovata e sequestrata altra sostanza stupefacente, nascosta e pronta da sapcciare.