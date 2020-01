Vede la polizia e fa cadere la cocaina nel posacenere di un bar: denunciato

Aveva in tasca cinque dosi di cocaina e quando ha visto la volante della polizia di Stato ha pensato di liberarsi della droga, sperando di non dare nell'occhio. E ha buttato la polvere bianca dentro il posacenere situato all'ingresso di un bar poco distante.

L'uomo, un cittadino marocchino di 41 anni, irregolare in Italia e con precedenti, è stato fermato in via Col di Lana, all'angolo con via San Gottardo nel pomeriggio del fine settimana. Gli agenti hanno recuperato la sostanza stupefacente - per un totale di tre grammi circa - e per il pusher è scattata una denuncia.