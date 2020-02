Consegna cocaina al centro commerciale insieme ai figli, arrestata narcotrafficante

Una mamma con i due figli al seguito nei pressi di un centro commerciale. Un trio insospettabile. In realtà la donna, una cittadina peruviana da pochi giorni giunta in Italia, è stata sorpresa con tre chili e mezzo di cocaina e 15mila euro in contanti e arrestata.

Con i figli a consegnare la cocaina

A far scattare le manette per la narcotrafficante sono stati i militari della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni che hanno notato la donna consegnare un involucro contenente della cocaina a un uomo nei pressi del centro commerciale Sarca, al confine con Milano. Lo scambio veloce, di poche parole, ha subito insospettito le Fiamme Gialle di Sesto San Giovanni che erano in zona per un controllo del territorio e sono intervenute. I finanzieri hanno bloccato la donna mentre l'uomo è riuscito a scappare via, facendo perdere le proprie tracce e gettando a terra la droga.

Sul luogo dello scambio la donna si era presentata con i due figli adolescenti.

Tre chili e mezzo di cocaina in valigia

I controlli sono poi proseguiti nell'appartamento dove alloggiava la donna che era atterrata pochi giorni prima in Italia. Nell'abitazione situata al confine tra Sesto San Giovanni e Milano, sono stati trovati tre chili e mezzo di polvere bianca insieme a 15mila euro in contanti. I finanzieri hanno prima scoperto una busta trasparente con dentro circa mezzo chilo di cocaina pronta per essere smerciata e poi altri tre chili di sostanza stupefacente nascosti nel doppiofondo di un trolley.



La cocaina, una volta venduta nelle piazze di spaccio milanesi e brianzole, avrebbe fruttato proventi per oltre un milione di euro. La donna è stata arrestata e accompagnta in carcere a San Vittore, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni.

VIDEO | Narcotrafficante arrestata al centro commerciale

