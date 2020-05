Coronavirus, riapre Ikea: clienti in fila 2 ore prima, la coda mostruosa fuori dal negozio. Video

Un serpentone infinito che dal parcheggio sotterraneo si snoda fino all'ingresso. La meta? Il punto vendita Ikea di Carugate che lunedì mattina, come da disposizione contenuta nel nuovo Dpcm firmato dal premier Conte, ha riaperto i battenti e ha accolto nuovamente i clienti.

Le porte del colosso scandinavo dell'arredamento si sono spalancate alle 10 del 18 maggio ma già qualche ora prima, a partire dalle 8, i primi clienti hanno iniziato ad affollare il parcheggio del negozio, in attesa del proprio turno per entrare. l risultato è stata una inevitabile e gigantesca coda, come mostrano le immagine che si sono pian piano diffuse sui social. "Direi che ce l'abbiamo avuta in tanti l'idea", dice un ragazzo che voleva entrare nel negozio, almeno nell'intenzioni. "È peggio dell'aeroporto", dice un altro signore in coda. "Ci saranno almeno cento persone in fila", gli fa eco un altro ancora.

Ad accogliere i clienti una vera e propria "cerimonia", con i dipendenti schierati sulle scale con in mano il "famoso" peluche a forma di cuore con le braccia per inaugurare la nuova riapertura dopo che da metà marzo, in seguito alla chiusura imposta dal governo alle attività commerciali per il contenimento del contagio, le porte del magazzino di Carugate non si erano più riaperte. Nella prima mattinata di apertura gli ingressi allo show-room sono avvenuti con accessi scaglionati e controlli.

A inizio maggio, subito dopo l'avvio della fase 2, la libertà aveva invece preso il sapore di un panino. Centinaia e centinaia di lombardi, infatti, si erano messi in fila al McDonald's, che poche ore prima aveva aperto i propri ristoranti per il servizio da asporto.