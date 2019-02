Cologno, alta colonna di fumo da una ditta: paura sui social. L'azienda: "È una caldaia"

"Ecco cosa mandava nell’aria la ditta che si trova fra via Micca e via Venino intorno alle ore 7:30 di oggi (18 febbraio, ndr)". È quanto scritto da un utente del gruppo di Facebook 'Non sei di Cologno se...' a commento della foto da lui pubblicata, in cui si vede un'alta colonna di denso fumo nero salire al cielo.

"Invierò segnalazione alla polizia locale, per assicurarmi che i fumi siano entro le norme, vista la prossimità delle abitazioni", continua con preoccupazione l'utente. Diversi gli interventi di altri iscritti alla pagina, che segnalano come i fumi siano spesso presenti nella zona. "Io non apro più le finestre al mattino, aspetto, quando vedo che la situazione è migliorata", scrive una signora. "Io l'ho notato anche qualche giorno fa...e mi pareva strano", appunta un'altra donna.

La replica dell'azienda

La ditta Perolari Battista S.r.l. di via Micca sentita da MilanoToday ha affermato: "Noi abbiamo una caldaia a legna che accendiamo la mattina e che finché non si scalda fa uscire dalla canna molto fumo. Poi smette". L'azienda ha comunque precisato che l'unico materiale bruciato è il legno d'abete. Perolari Battista produce infatti imballaggi in legno utilizzando questo tipo di legna e il compensato, che però viene smaltito portandolo in discarica.

Secondo quanto dichiarato dalla società, inoltre, non è la prima volta che i cittadini segnalano la presenza dei fumi da loro prodotti, e in un'occasione le forze dell'ordine sono intervenute sul posto credendo che ci fosse un principio di incendio, ipotesi poi smentita. Perolari Battista ha poi fatto notare che spesso i colognesi associano al fumo proveniente dalla loro canna fumaria un odore di plastica bruciata - che nella cittadina è stato avvertito anche tra il 16 e il 17 febbraio - di cui però sarebbero responsabili altre aziende della zona.

Interpellato da MilanoToday, il comune di Cologno Monzese ha dichiarato che al comandante della polizia locale non risulta nulla sull'episodio, avvenuto nella prima mattinata di lunedì.