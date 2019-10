Ragazzino di 14 anni aggredito e picchiato a sangue in centro a Cologno Monzese

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele il ragazzino i 14 anni che nella serata di mercoledì 23 ottobre è stato picchiato a sangue allo skatepark di Cologno Monzese, hinterland Nord-Est di Milano.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Silvano Moioli. Tutto è accaduto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa intorno alle 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il giovane, soccorso dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, secondo quanto trapelato ha riportato trauma alla testa, al volto e al collo. Tutte ferite compatibili con un'aggressione a mani nude. La Locale sta indagando per dare un volto e un nome all'aggressore.