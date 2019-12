Chirurgia sempre meno invasiva: la colonna laparoscopica 4K arriva al San Gerardo

Chirurgia sempre meno invasiva e nuove tecnologie. Dal 20 novembre il Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale San Gerardo di Monza si è arricchito di una nuova apparecchiatura avanzata di laparoscopia con tecnologia 4k che permette, per l’altissima definizione (4k HD) unita a schermi di grandi dimensioni (55"), immagini nitidissime, particolareggiate e ingrandite, facilitando una procedura chirurgica più precisa ed efficace.

La colonna laparoscopica è un’apparecchiatura composta da vari elementi (ottica-telecamera, fonte luce, insufflatore, processore, registratore) che permette di eseguire interventi chirurgici laparoscopici mini-invasivi, anche molto complessi, utilizzando strumenti minuscoli e senza far ricorso a grandi incisioni.

La nuova apparecchiatura, che è costata circa 75mila euro, potrà essere implementata con l’uso di ottiche e processori innovativi che permettono di verificare la vitalità dei tessuti diminuendo il rischio di complicanze.

“Questa nuova acquisizione – sottolinea il prof. Marco Braga, Direttore della Chirurgia 1 e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale – permetterà notevoli progressi nell’attività clinica e didattica. In primo luogo, verrà ulteriormente estesa l’applicazione della chirurgia mini-invasiva laparoscopica e migliorata la qualità della cura per le patologie colo-rettali, gastriche, epatiche, pancreatiche e per il trattamento della grave obesità. Sarà quindi completato il percorso della chirurgia a rapido recupero (ERAS) che l’Ospedale San Gerardo, tra i primi in Italia, sta implementando in tutte le specialità chirurgiche. Inoltre, il sistema di registrazione e collegamento video esterno consentirà l’invio in tempo reale delle immagini degli interventi chirurgici nelle aule didattiche del nostro Ospedale e della nostra Università”.

“Prosegue con questa acquisizione l’intenso adeguamento tecnologico della nostra azienda – spiega il Direttore generale Mario Alparone -. Grazie alle tecnologie di cui ci stiamo dotando e soprattutto grazie alla capacità e professionalità dei nostri operatori, siamo in grado di offrire interventi chirurgici mini-invasivi sempre più mirati e con ottimi risultati”.