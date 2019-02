Impugna un coltello e semina il panico davanti a scuola: bloccato da polizia e carabinieri

Aveva in pugno un grosso coltello da cucina (coperto da un copri-lama) e si aggirava, ubriaco, per strada. Attimi di terrore nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio nella zona di via Golgi ad Arcore dove, intorno alle 16, un uomo di circa 50 anni ha impaurito studenti all'uscita dalle vicine scuole di via Edison e gli sportivi diretti al PalaUnimec. Il fatto è stato riportato sulle colonne de Il Cittadino Mb.

Fortunatamente non c'è stata nessuna aggressione: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. L'uomo è stato sottoposto a un Tso: trattamento sanitario obbligatorio. Per lui non è scattata nessuna denuncia.