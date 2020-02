Soccorsi ai giardinetti del Nei, tre persone in ospedale in coma etilico

Tre uomini sono stati soccorsi dal personale del 118 nella tarda serata di venerdì 28 febbraio a Monza, all'interno dei giardinetti del Nei in via Enrico da Monza. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 quando un passante ha dato l'allarme chiedendo aiuto per tre persone che si sarebbero sentite male dopo un abuso di sostanze alcoliche. In pochi istanti nell'area verde sono giunte tre ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme a un'automedica.

Il personale sanitario ha soccorso tre persone, tutti cittadini sudamericani, tra le panchine dei giardinetti. Si tratta di due uomini di trentasei e venticinque anni che sono stati accompagnati in codice giallo nei vicini ospedali dopo essersi sentiti male a causa dell'alcol assunto. Un terzo uomo, un quarantottenne, è stato invece soccorso in coma etilico e accompagnato a sirene spiegate in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

(I soccorsi/Foto Bennati MonzaToday)