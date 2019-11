Giussano, 17enne trovato privo di sensi in strada dopo festa di Halloween

Era a terra, sdraiato in strada, privo di sensi. Così, nella notte di venerdì 1 novembre un passante, a Giussano, ha trovato un giovane di 17 anni e ha dato l'allarme ai soccorsi.

La chiamata di emergenza è scattata alle 2.22 da via Ponchielli e sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Il ragazzino è stato trasferito in ospedale a Desio in codice rosso e qui gli accertamenti hanno rilevato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 2,4 grammi per litro. Il giovane è stato trattenuto in osservazione nella struttura e verrà dimesso in giornata in seguito a quella che è stata diagnosticata come "intossicazione da sostanze alcoliche".

Il padre del ragazzo - contattato dalle forze dell'ordine - ha detto che il figlio era uscito nella serata di giovedì intorno alle 22, diretto a una non precisata festa di Halloween. Quello di Giussano non è stato l'unico intervento dei soccorsi in Brianza per minorenni che nel corso della nottata hanno abusato di sostanze alcoliche e hanno accusato malori.