Finisce la scuola e danno fuoco ai compiti sulla panchina dei giardini

La scuola è finita e per festeggiare qualcuno ha deciso di dare fuoco ai compiti e ai quaderni. Letteralmente.

Vandali in azione a Monza nell'area verde tra via Rota e via Canesi. A segnalare quanto accaduto è stata una cittadina indignata che, dopo aver provato a ripulire la cenere e i danni, ha postato una fotografia sul gruppo social cittadino.

"Stasera entriamo in area cani con entrate da Via Rota e Via Canesi e troviamo questa sorpresa. Dei *aggiungete voi il termine adatto* hanno pensato bene di dare fuoco ai loro compiti di scuola dando fuoco, però, anche alla panchina. Io e il mio ragazzo abbiamo raccolto il possibile ma la cenere é, purtroppo rimasta giù. Piacerebbe sapere cosa ne pensano i loro genitori.." si legge nel post.