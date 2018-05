Comune contro il Foa Boccaccio: il municipio vuole sgomberare il centro sociale

Sgomberare il Foa Boccaccio di via Rosmini. È l'obiettivo del comune di Monza emerso durante l'incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nella sede della prefettura nella giornata di martedì 15 maggio. La causa scatenante? Il “Vinyl Resistance Festival”, un incontro tra le etichette indipendenti di musica elettronica svoltosi lo scorso weekend; durante la serata, infatti, si sono esibiti una ventina di dj, concerti non autorizzati in seguito ai quali diversi residenti si sono lamentati con il municipio.

Mentre il prefetto ha espresso la volontà di riesaminare la questione nei prossimi mesi, l’asessore alla sicurezza Federico Arena ha auspicato una soluzione più ravvicinata nel tempo, coinvolgendo direttamente i proprietari dell’area, la Figc, che avevano già presentato due denunce alla Procura della Repubblica nei mesi scorsi.

"Potremmo accelerare l’iter se la Federazione riuscisse a presentare a breve un progetto organico di recupero dell’area – ha spiegato Arena al termine dell’incontro —. Li solleciterò in tal senso, affinchè possano al più presto rientrare in possesso del loro terreno e quindi risolvere anche il problema della sicurezza e del ripristino della legalità in quell’area".

Arena - che insieme al Sindaco Allevi ha detto che informerà il Ministero dell’Interno della situazione, non appena sarà nominato il Governo – ha annunciato che i prossimi giorni saranno particolarmente importanti sul fronte della sicurezza urbana, anche grazie alla collaborazione interforze nuovamente programmata durante l’incontro.