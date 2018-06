Festa della musica e show in Arengario

Anche Monza, nel giorno del solstizio d’estate, celebra la Festa Europea della Musica.

Per il 20 e il 21 giugno 2018 in piazza Roma, nel capoluogo brianzolo, sono in programma due appuntamenti con un ricco show con grandi artisti e un workshop.

La manifestazione, nata in Francia nel 1982, ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, più di 60 città europee e anche Monza, per la prima volta, si unisce a questo concerto globale.

Il porgramma

"Festa della musica" show - 20 giugno - ore 21

Una grande serata di musica. Prevista, tra gli altri, la partecipazione sul palco di Piero Cassano, Dario Baldan Bembo, Dik Dik, Giulia Aramà, ed il live-set di Fernando Proce (RTL102,5) & Maurizio Solieri (Vasco Rossi band), Cecilia Gayle, il tenore Rodolfo Maria Gordini e Marco Ferradini. Conducono la serata Alex Peroni e Danilo Vizzini.

"Il mestiere della musica" workshop - 21 giugno - ore 1 6

Partecipano al panel, aperto al pubblico, i più autorevoli esponenti dell’industria e delle istituzioni musicali italiane per insegnare come si fa oggi il Mestiere della Musica