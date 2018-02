Soccorso per un malore in strada a Concorezzo, morto pensionato

Si è accasciato ed è caduto al suolo all'improvviso. Mercoledì mattina un malore fatale ha sorpreso in strada, in via Don Girotti, a Concorezzo, Enrico Passoni, pensionato di 80 anni molto conosciuto in paese per il suo attivo impegno nel volontariato.

L'uomo è stato sorpreso da un malore in strada e subito è intervenuta un'ambulanza in codice rosso che lo ha trasferito d'urgenza in ospedale al Policlinico di Monza. Nonostante le manovre salvavita e i tentativi del personale sanitario di rianimare il pensionato, l'uomo non ce l'ha fatta.

Venerdì pomeriggio a Concorezzo si terranno i funerali alle 15 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.