Concorezzo, in undici vie della città arrivano nuovi pali della luce

Più luce e maggiore risparmio energetico. A Concorezzo ha preso il via questa settimana l’intervento di sostituzione con riscatto di circa 300 pali della luce di Enel Sole che diventeranno di proprietà comunale. L’investimento complessivo è di circa 682mila euro e coinvolge Via Dante Alighieri, la strada provinciale sp3, via Milano, via Papa Pio XI, via Ugo la Malfa, via Volta, via XXV Aprile, via Libertà, via Verdi, via Valagussa e via Marconi.

Dal municipio rendono noto che nelle prossime settimane inizieranno anche i lavori per la sostituzione delle lampade di altri 100 lampioni con un investimento complessivo di circa 30 mila euro.

“Il Comune – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli- ha programmato in questi mesi una serie di interventi per migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica del territorio che riguardano in totale oltre 415 pali della luce con una spesa complessiva di circa 720mila euro. Si tratta di interventi che i cittadini chiedono da tempo e a cui abbiamo voluto dare priorità assoluta”.