Concorezzo, le strappano la borsetta dall'auto: prostituta rapinata e ferita

Una donna di 38 anni, originaria del Lecchese, è stata derubata e ferita a Concorezzo nella notte. Lungo la provinciale, all'altezza di via Adda, intorno alla una e trenta un'auto ha avvicinato la donna, in attesa di clienti in strada. Dal finestrino si è sporto un uomo che le ha strappato la borsetta di mano.

La vittima però ha reagito e si è aggrappata al veicolo, cadendo a terra e sbattendo la faccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e un'ambulanza del 118 che ha soccorso la 38enne che è stata medicata in ospedale. Nella borsetta c'erano alcuni effetti personali e lo smartphone.

La vittima si è presentata poi in caserma per formalizzare la denuncia e sono state avviate le indagini: al vaglio dei militari anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.