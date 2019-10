Uomo trovato privo di sensi in strada, 36enne soccorso a Concorezzo nella notte

E' stato soccorso in strada, privo di sensi, in una zona industriale del comune di Concorezzo. L'allarme è scattato nella notte tra martedì e mercoledì intorno alle tre quando in via Brodolini è giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio in codice rosso insieme ai carabinieri.

Una volta sul posto, tra le ditte della zona commerciale del paese, i soccorritori del 118 hanno trovato disteso a terra un uomo di origine pakistana di trentasei anni, privo di sensi. Immediatamente è scattata la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale San Gerardo di Monza dove il trentaseienne è ancora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione pare che si sia trattato di un ictus ischemico.