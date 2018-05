Aggredisce donna scesa in strada con la spazzatura e tenta di derubarla: arrestata

E' scesa in strada per buttare la spazzatura e, appena ha varcato il portone del condominio, si è ritrovata di fronte una donna che l'ha aggredita, spintonandola fin dentro casa per derubarla.

E' successo a Concorezzo nella nottata di giovedì intorno alla una. La vittima, una pensionata residente in un palazzo di via De Giorgi, è stata avvicinata da una trentaseienne disoccupata, tossicodipendente, che si trovava nel tratto e ha pensato di approfittare del momento per derubare la donna. Prima si è avvicinata chiedendole due euro per pagare il biglietto del treno poi, non contenta delle monete, ha spintonato la donna in casa e si è introdotta nell'appartamento, mettendolo a soqquadro alla ricerca di soldi o gioielli. Le urla spaventate della vittima hanno allarmato i vicini che hanno immediatamente dato l'allarme al 112.

Sul posto sono subito intervenute due pattuglie del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza: una gazzella ha inseguito e bloccato la donna in via Milano, arrestandola in flagranza di reato per tentata rapina mentre i coleghi hanno soccorso la signora nella sua abitazione.