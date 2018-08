Anziana sta male in casa: soccorsa con una gru, muore in ospedale

Ha avuto un malore tra le mura della sua casa di Concorezzo, e quello che doveva essere un normale tragitto verso il pronto soccorso si è rivelata un'odissea e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per trarla in salvo. Ma dopo il soccorso il tragico epilogo in ospedale, dove è morta. È successo nella serata di martedì 7 agosto, vittima del fatto una 73enne con una stazza imponente.

Per le operazioni di soccorso, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del fuoco dei comandi di Milano e Monza. Una trentina di uomini hanno lavorato circa quattro ore per stabilizzare la donna e portarla in ospedale. Un pompiere è entrato nella finestra dell’appartamento e con una manovra speciale l'ha assicurata a una barella allacciata all'autogru e portata fuori dalla finestra fino a che non è stata caricata in ambulanza e trasportata al San Gerardo d'urgenza, dove è morta poco dopo.