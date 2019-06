Concorso Gelsia, in palio una crociera per chi passa al Libero Mercato

Con lo slogan Passa al libero mercato di Gelsia… e parti in crociera, la società commerciale del Gruppo AEB lancia un’iniziativa dedicata al segmento domestico.

Il concorso a premi organizzato mette in palio un voucher del valore di 4.000 euro da utilizzare per prenotare una crociera a scelta del vincitore. Il voucher ha validità fino al 26 luglio 2020.

Possono partecipare tutti coloro che, nel periodo dal 18 giugno al 20 luglio 2019, sottoscrivono un contratto a libero mercato per la propria casa presso uno dei 14 Gelsia Point sul territorio.

A questo punto il cliente non deve fare altro che registrarsi sul sito incrocieracongelsia.it e incrociare le dita… l’estrazione avverrà entro il 26 luglio, giusto in tempo per preparare le valigie e scegliere in quale mare tuffarsi.