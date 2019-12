Concorso di Natale Esselunga: in palio 100 Mini, bracciali in oro con diamanti e iPhone

Una vera e propria cascata di regali. Anzi, per l'esattezza sono oltre 300mila. È il concorso di Natale 2019 organizzato da Esselunga che distribuirà 100 Mini, 500 bracciali in oro bianco con diamanti, 1.500 iPhone11, 100mila bottiglie di spumante Ferrari e 200mila Trivial Pursuit griffati Esselunga.

Come funziona il concorso? Fino a quando si potrà partecipare? Quali sono tutti i premi in palio? Queste le domande più frequenti, procediamo con ordine.

Concorso di Natale Esselunga: come funziona

La fortuna aleggerà all'interno dei supermercati per 19 giorni: da giovedì 12 dicembre a martedì 31 dicembre e possono partecipare solo i possessori di carta Fidaty; per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) verrà consegnata una cartolina simile a un gratta e vinci con sei riquadri: se ci saranno tre loghi identici si vince il premio corrispondente. Questa modalità è valida per i bracciali, gli iPhone, le bottiglie di spumante e i Trivial Pursuit: premi che si possono ritirare direttamente al Punto Fidaty (i primi due con prenotazione).

Le Mini One (allestimento baker street), invece, saranno estratte a sorte il 14 gennaio 2020. Parteciperanno all'estrazione tutti i clienti in possesso di un "Codice Mini" che verrà stampato sullo scontrino ogni 50 punti fragola. Condizione necessaria per partecipare al concorso, anche in questo caso, è la carta fidaty.

Nessun problema per gli sbadati: se si smarrirà il "tagliando" si potrà partecipare comunque all'estrazione perché i codici sono collegati alla carta fedeltà Esselunga. In questo caso, tuttavia, è necessario che i dati anagrafici della carta siano corretti, solo così — precisano dalla catena di supermercati — in caso di vincita si potrà ritirare l'auto (i dati si possono controllare sul sito Esselunga, sui totem in negozio e nell'app Esselunga. Aggiornandoli o confermandoli, inoltre, si ottiene un codice aggiuntivo).