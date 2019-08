"In crociera con Gelsia", premiata la vincitrice del concorso

Nel mese di giugno, Gelsia, la società commerciale del Gruppo AEB, ha lanciato un’iniziativa dedicata al segmento domestico. Con lo slogan Passa al libero mercato di Gelsia… e parti in crociera è stato organizzato un concorso a premi che metteva in palio un voucher del valore di 4.000 euro da utilizzare per prenotare una crociera a scelta del vincitore.

Il 26 luglio, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, è stato chiuso il concorso e si è proceduto all’estrazione. La signora Amelia Marchioro di Gallarate è risultata la fortunata vincitrice del concorso: dovrà solo preparare le valigie e partire per la meta prescelta.

“Ho sottoscritto un nuovo contratto alla metà di luglio allo sportello Gelsia di Canegrate. Poi mi sono iscritta al concorso, ma non mi aspettavo assolutamente di vincere. È stata davvero una bella sorpresa, anche perché la comunicazione della vincita è avvenuta vicino al mio compleanno. Un bel regalo! Probabilmente prenoterò la crociera per la prossima primavera e andrò con un’amica" ha detto la vincitrice, sorpresa per il premio.

Mercoledì 7 agosto, presso la sede di Gelsia di Seregno, il Direttore Generale della società, Dr. Paolo Cipriano, ha consegnato il voucher del premio.