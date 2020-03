Monza, la Finanza gli confisca un patrimonio da mezzo milione di euro: l'operazione

Un appartamento e un box, oltre a disponibilità finanziarie. Il totale? Un patrimonio di circa mezzo milione di euro. È quanto hanno confiscato i militari della guardia di finanza di Monza a un monzese pregiudicato per associazione a delinquere, estorsione, ricettazione e spedita di banconote false. È successo nei giorni scorsi, come riportato in una nota della guardia di finanza.

I finanzieri, come riportato in un comunicato, hanno individuato il tutto attraverso "accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare" dell'uomo. Verifiche che hanno "dimostrato una rilevante sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati nel tempo, l’attività lavorativa svolta ed i beni mobili ed immobili posseduti dall’interessato o da persone a lui riconducibili, che fungevano da prestanome", si legge nella nota.

Il decreto di confisca è stato emesso dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano. La confisca è arrivata dopo il via libera della Corte di Cassazione che il 22 gennaio ha rigettato il ricorso presentato il ricorso presentato.