Il cane abbaia a una scatola sul ciglio della strada: salvati due coniglietti

Erano a passeggio in via Grigna con il loro cane quando all'improvviso qualcosa ha attirato l'attenzione dell'animale che ha iniziato ad abbaiare a una scatola abbandonata sul margine della strada.

Nonostante le esortazioni a proseguire, il cane non ha smesso di abbaiare e fiutare quella scatola bagnata. Così la coppia ha deciso di aprirla e dentro, immobili, c'erano due coniglietti inzuppati che sembravano morti.

Dopo essersi ripresi dallo spavento i coniglietti si sono mossi e la coppia li ha portati a casa per accudirli. Nel pomeriggio di mercoledì poi i due si sono rivolti all'ufficio animali del comune ed è intervenuto il nucleo di polizia giudiziaria del comando di polizia locale. I due coniglietti presi in custodia sono infine stati affidati all'Enpa.

Secondo quanto reso noto dagli uffici del comando di via Marsala non ci sono elementi sufficienti per identificare l'autore dell'abbandono ma verrà fatta una comunicazione con la notizia di reato alla Procura. Non è la prima volta purtroppo che a Monza vengono abbandonati animali in scatoloni a bordo strada. Qualche settimana fa una cittadina aveva trovato cinque cuccioli di cane che erano stati salvati dal freddo e dalla strada dalla polizia di Stato e affidati al canile.