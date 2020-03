Oltre 300 casi in Brianza e 80 a Monza: c'è il progetto per un nuovo ospedale in Fiera

Ottanta casi di contagio a Monza e 346 persone positive al Covid-19 in tutta la provincia. Si aggrava sempre più il bilancio dell'emergenza sanitaria in Lombardia e sul nostro territorio. I decessi registrati a causa dell'infezione risultano ormai 1.420 e solo nella giornata di lunedì il dato è aumentato di 202 unità.

In totale sono 14.649 casi di contagio sul territorio della Lombardia, 1.377 in più di domenica. In isolamento domiciliare ci sono 3.867 persone, 823 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva e 6.171 persone sono invece nei reparti dei vari ospedali. E' salito a 43.565 il numero dei tamponi effettuati.

Le nuove misure in vigore a Monza

In seguito all'aumento del numero di casi accertati nel capoluogo brianzolo, 80 in totale, l'amministrazione comunale ha comunicato l'introduzione di nuove misure restrittive per contenere la diffusione del contagio: riguardano le aree di sgambamento per i cani e la chiusura di viale Cavriga.

Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure già introdotte, il Sindaco ha disposto che da domani l’accesso alle aree cani sia contingentato. Ogni conduttore potrà sostare con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo massimo di 10 minuti. La distanza minima tra le persone dovrà essere superiore ad un metro e potranno entrare contemporanemente:

- un massimo di due conduttori di cani nelle aree di piccola dimensione (inferiori a 1.000 mq);

- un massimo di cinque conduttori di cani nelle aree di media dimensione (comprese tra 1.000 e 2.000 mq);

- un massimo di dieci conduttori di cani nelle aree di grande dimensione (superiori a 2.000 mq).

Inoltre alla luce della drastica riduzione del traffico veicolare dopo l’ultimo DPCM, a partire da domani non sarà più consentito attraversare il Parco di Monza su viale Cavriga, come inizialmente era consentito fare in due fasce orarie. Questo permetterà anche di avere maggiore disponibilità di agenti della Polizia Locale - prima impegnati agli ingressi nel parco - per i tanti controlli necessari.

Un nuovo ospedale in Fiera per l'emergenza Covid-19

Nella giornata di lunedì è stato presentato il progetto per trasformare gli spazi della Fiera di MilanoCity in un mega ospedale di 25mila metri quadrati. Un nosocomio per affrontare l'emergenza Coronavirus in Lombardia e garantire 400 posti letto di terapia intensiva. A spiegarlo è stato direttamente il governatore lombardo Attilio Fontana al termine del sopralluogo presso i padiglioni dell'ex polo espositivo nel cuore di Milano.

"Questo è il sito dove si dovranno realizzare i 400 letti di terapia intensiva — ha dichiarato Fontana —. Prima di venire qui ho avuto un incontro con il dottor Bertolaso e con i suoi tecnici e abbiamo iniziato ad affrontare anche da un punto di vista tecnico il problema. C'è la massima disponibilità da parte di tutti di collaborare per realizzare questa struttura, credo che ci siano le condizioni per arrivare a una soluzione positiva ma soprattutto rapida perché evidentemente le necessità sono sempre più impellenti e pressanti". Il nosocomio all'interno del padiglione della Fiera verrà costruito utilizzando dei moduli prefabbricati in cui verranno installate le apparecchiature ma non è ancora stato reso noto quando verrà costruito.

I contagi da Coronavirus nelle province lombarde

Nella giornata di lunedì 16 marzo la provincia di Milano è diventata la terza con il maggior numero di contagi. Di seguito la situazione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.