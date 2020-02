Controlli dei carabinieri nel weekend, 110 auto fermate: 5 denunce

Ancora un weekend di controlli sulle strade di Monza e Brianza. I carabinieri del comando provinciale sono stati impegnati in un'attività preventiva di contrasto alla guida in stato di ebbrezza che ha interessato il fine settimana.

Sono state 110 le vetture fermate dai militari brianzoli: sei le patenti ritirate e cinque le denunce per guida in stato di ebbrezza per gli automobilisti trovati al volante con un tasso alcolemico compreso tra 1.0 e 1.5 mg/l.

A Monza i controlli hanno interessato via Cavallotti e viale Sicilia, a Brugherio viale Lombardia e via Primo Maggio. A Vimercate i carabinieri hanno effettuato controlli in via Tagliamento, via Lecco e via Trieste. A Bellusco in via Circonvallazione. Nell'area di Seveso sono stati coinvolti corso Isonzo e via Garibaldi, a Meda via Indipendenza e via Cadorna. A Besana in Brianza i controlli si sono concentrati in via della Repubblica, a Desio in via Mascagni. Sulla città di Lissone è stata interessata via Monsignore Bernasconi.