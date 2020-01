Maxi controllo a Monza, 70 auto fermate in poche ore: multe e patenti ritirate per l'alcol

Nove patenti ritirate e sei persone denunciate per essersi messe al volante dopo aver bevuto, guidando con un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. Fine settimana di controlli intensi per i carabinieri del comando provinciale di Monza. In poche ore, tra il capoluogo brianzolo e la provincia, sono stati effettuati oltre cento controlli tra viale Sicilia e via Borgazzi a Monza, viale Europa a Brugherio, Veduggio con Colzano a ridosso di Cascina Tremolada lungo la Valassina, via Macallè a Seregno e via Indipendenza a Meda.

Sono settanta le autovetture fermate durante i posti di blocco istituiti sul territorio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. I militari dell'Arma hanno ritirato nove patenti mentre sei automobilisti sono stati denunciati perchè sospresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0.8, quasi doppio rispetto al limite di 0,5 grammi di etanolo per litro di sangue, limite che scende a 0 g/l per i neopatentati.

Per uno degli automobilisti oltre alla sospensione della patente è scattato anche il sequestro del veicolo e una multa salata: l'uomo è stato sorpreso al volante con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.