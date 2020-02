Alcol al volante, ancora controlli dei carabinieri a Monza e in Brianza

Per la quarta settimana consecutiva i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza nel weekend hanno effettuato un servizio di controllo sulle strade della provincia per contrastare e prevenire gli incidenti stradali connessi all'uso di alcol e droga.

Sono stati ottanta gli automobilisti fermati e controllati, cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza con un significativo calo del numero di infrazioni, possibile segnale che l'attività stia funzionando.

Tra tutti i conducenti sottoposti al test dell'etilometro due automobilisti sono stati denunciati perché trovati al volante rispettivamente con tasso alcolemico superiore a 0.8 e 1.5. Un altro uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test: per lui patente sospesa, denuncia e confisca del veicolo.

Controlli dei carabinieri: ecco in quali strade

Tra le strade interessate dai controlli via Borgazzi a Monza e via Amati. A Brugherio, viale Lombardia. Ad Agrate l'imbocco autostradale A4 e piazza Marconi. A Concorezzo via Dante e lungo la provinciale Monza-Trezzo i carabinieri erano presenti tra Bellusco e Busnago. A Cesano Maderno in via Viganò, a Varedo lungo via Nazionale dei Giovi. A Seregno e Carate Brianza i posti di controllo erano presenti in via Stoppani e via Piemonte.