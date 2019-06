Alcol alla guida, 48 controlli sulle strade in Brianza: patenti ritirate e denunce

Quarantotto conducenti fermati e sottoposti al test dell’etilometro e otto denunce per guida in stato di ebbrezza, con patenti ritirate. Maxi controllo della polizia stradale in Brianza nel weekend per prevenire “le stragi del sabato sera”.

Tre pattuglie della polizia stradale di Monza e Brianza, con il supporto del personale di Seregno e di Arcore, sono state impegnate tra sabato 1 e domenica 2 giugno, a Carate Brianza, all’altezza dell’imbocco della Valassina, nei pressi di alcuni locali notturni.

Sono stati quasi cinquanta gli automobilisti in transito sottoposti allo screening dell’alcol: otto di questi, tra cui un neopatentato, sono risultati positivi all’etilometro e sono stati denunciati penalmente in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l. Il giovane conducente neopatentato guidava invece con un tasso alcolemico di 0,5 g/l.

A tutti è stata ritirata la patente di guida.