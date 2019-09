Parco delle Groane, controlli anti droga dei carabinieri nel weekend

Fitta serie di controlli anti droga nella zona del Parco delle Groane da parte dei carabinieri di Desio. Nell’ultimo fine settimana i militari hanno fermato un giovane di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il 31enne doveva scontare tre anni e quattro mesi per precedenti reati contro il patrimonio. Domenica pomeriggio insieme a una donna italiana (con foglio di via obbligatorio emesso dalla Procura di Sondrio) è stato notato in una zona dove è intensa l’attività di spaccio.

Altri due cittadini marocchini di 56 e 34 anni sono stati segnalati come assuntori perché trovati in possesso di 11 grammi di hashish.